Rafael Nadal: "Corpul meu este ca o masina veche"

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, detinatorul recordului de titluri de Mare Slem (21), a afirmat ca in prezent are nevoie de mai mult timp pentru recuperare, in conditiile in care corpul sau "este ca o masina veche", informeaza Reuters.Nadal, in varsta de 35 ani, revenit in competitie dupa o pauza de peste o luna, din cauza unei accidentari, a fost invins saptamana trecuta de tanarul sau compatriot Carlos Alcaraz (19 ani) in sferturile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid. ... citeste toata stirea