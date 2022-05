Rafael Nadal il va infrunta pe Novak Djokovic in sferturi la Roland Garros

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, detinatorul recordului de titluri la Roland Garros, il va infrunta pe sarbul Novak Djokovic, campionul en titre, in sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Paris, dupa ce a reusit o victorie in cinci seturi in fata canadianului Felix Auger-Aliassime, cu 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3, duminica, intr-un meci care a durat aproape patru ore si jumatate, transmite AFP.Djokovic, care la editia de anul trecut l-a invins pe Nadal in semifinale la Paris, se ... citeste toata stirea