Rafael Nadal: "Nu sunt sigur ca 21 de titluri sunt suficiente pentru a fi cel mai bun din istorie"

Rafael Nadal, castigatorul unui titlu memorabil la Australian Open, este convins ca Daniil Medvedev, invinsul sau din finala, va trai numeroase momente excelente in continuare pe terenul de tenis.Ce inseamna 21 de titluri de Grand Slam pentru dumneavoastra?- Inseamna unul in plus fata de startul turneului. Dar nu am terminat. Si nu sunt sigur ca 21 va fi suficient la final pentru a termina cu cel mai mare numar de titluri din istorie. Dar cum am spus si duminica seara, acest titlu, in ... citeste toata stirea