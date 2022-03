Rafael Nadal s-a calificat in optimi la Indian Wells, dupa victoria cu numarul 400 la un turneu Masters 1000

Spaniolul Rafael Nadal, locul 4 ATP, s-a calificat, luni, in optimile de finala ale turneului de la Indian Wells, dupa ce l-a invins, luni, cu scorul de 7-5, 6-3, pe britanicul Daniel Evans, locul 29 ATP si cap de serie numarul 27.Nadal a obtinut a XVII-a victorie consecutiva din 2022 si cea cu numarul 400 la un turneu Masters 1000 dupa o ora si 43 de minute.Spaniolul, ramas jucatorul cel mai bine clasat in competitie, va juca in faza urmatoare cu americanul Reilly Opelka, locul 17 ATP si ... citeste toata stirea