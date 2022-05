Rakow, echipa romanilor Dejan Sorescu si Bogdan Racovitan, a ratat titlul in Polonia

Rakow Czestochowa, echipa la care evolueaza Dejan Sorescu si Bogdan Racovitan, a fost invinsa, sambata, in deplasare, cu scorul de 1-0, de Zaglebie Lublin, in etapa a XXXIII-a, penultima, a campionatului Poloniei.Nici Sorescu, nici Racovitan nu au evolua in acest meci, fiind accidentati. Intr-o alta partida, Lech Poznan a invins, in deplasare, cu scorul de 2-1, pe Warta Poznan, si a castigat pentru a opta oata titlul de campioana a Poloniei, primul din 2015. ... citeste toata stirea