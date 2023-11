Gruparea rebela columbiana ELN (Armata de Eliberare Nationala), care l-a rapit pe tatal atacantului echipei Liverpool la 28 octombrie, a emis un comunicat in care promite eliberarea iminenta a acestuia. Grupul facuse deja aceasta promisiune saptamana trecuta, recunoscand ca a facut o "greseala"."La 2 noiembrie, am informat tara despre decizia de a-l elibera pe domnul Luis Manuel Diaz, tatal jucatorului Luis Diaz", au declarat liderii ELN intr-un comunicat. "De la acea data, am luat masuri ... citeste toata stirea