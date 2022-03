Raport IML: S-a aflat din ce cauza a murit Andrei, jucatorul de polo de la Dinamo, care s-a stins la doar 23 de ani in timpul unei partide

S-a aflat din ce cauza a murit Andrei Draghici, jucatorul de polo de la Dinamo, care s-a stins din viata la doar 23 de ani, chiar in timpul partidei pe care echipa sa o disputa in Superliga cu Rapid.Potrivit raportului IML, tanarul ar fi suferit de un defect septal atrial, ceea ce inseamna o malformatie congenitala a inimii. Reamintim ca Andrei Draghici, fiul fostului jucator de fotbal de la FC Bihor, Cristi Draghici, s-a simtit rau in timpul partidei de polo.Sportivul a acuzat o stare de ... citeste toata stirea