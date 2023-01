Reactia lui Ion Esiriac dupa aparitia angajamentului de colaborare cu Securitatea

Ion Tiriac (83 de ani) a comentat angajamentul de colaborator al Securitatii semnat in perioada in care era jucator de tenis, care a fost publicat zilele trecute in presa.Omul de afaceri a mentionat ca in acei ani era normal ca la intoarcerea in tara sa raporteze ce facea de fiecare data cand pleca sa participe la turneele din strainatate, informeaza Agerpres."Uitati-va in ochii mei, v-am mintit eu vreodata? Eu n-am avut dosar la Securitate. 'Domnule ministru Rus, scoate domne' dosarul sa-l ... citeste toata stirea