Reactia lui Medvedev, dupa ce ATP a decis sa nu acorde puncte la Wimbledon

Tenismenul rus Daniil Medvedev a declarat ca decizia ATP de a nu acorda puncte la turneul de la Wimbledon este una logica."S-a spus totul in legatura cu acest subiect. Nu este usor de comentat decizia ATP. Cand am vazut explicatiile ATP, de ce au luat decizia, pentru ca ei explica, nu spun doar OK, am decis asta, mi-am spus ca este foarte logic. Nu am vazut asta la explicatiile celor de la Wimbledon. Nu spun ca decizia este buna sau rea, dar in orice caz, consider ca explicatia ATP este mai ... citeste toata stirea