Reactia organizatorilor de la Wimbledon, dupa ce ATP si WTA au anuntat ca nu vor acorda puncte la Grand Slamul londonez

Organizatorii turneului de la Wimbledon au calificat vineri drept "disproportionata" decizia luata de ATP si WTA de a nu acorda puncte pentru clasamentele mondiale in cazul mentinerii excluderii jucatorilor din Rusia si Belarus de la editia din 2022 a Grand Slamului londonez.Oficialii de la All England Club si-au exprimat "profunda dezamagire" si au adaugat ca neacordarea de puncte este "disproportionata in contextul circumstantelor exceptionale si extreme ale situatiei"."Regretam impactul ... citeste toata stirea