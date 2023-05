Simona Halep reactionat in urma noii acuzatii de incalcare a regulamentului antidoping. Sportiva sustine ca de cand a fost acuzata de dopaj, anul trecut, "traieste un cosmar", adaugand ca a fost o victima si ca numele ei a fost "terfelit in cel mai rau mod posibil"."Nu numai ca numele meu a fost terfelit in cel mai rau mod posibil, dar ma confrunt cu o opozitie constanta din partea ITIA, dintr-un motiv pe care nu-l pot intelege, pentru a-mi dovedi vinovatia, in timp ce eu nici macar nu m-am ... citeste toata stirea