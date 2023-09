Expertul in antidoping April Henning a cerut o serie de schimbari si a tras un semnal de alarma in ceea ce priveste cazul Simonei Halep, care a fost suspendata patru ani.El vrea ca legislatia sa fie schimbata deoarece a ajuns la concluzia ca sportivii sunt supusi unui adevarat chin din cauza listei cu substante interzise."Problema pentru mine este structura anti-doping, aceasta politica de toleranta zero si raspundere stricta. Mai exact, daca exista un test pozitiv, sunteti responsabil, ... citeste toata stirea