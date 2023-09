O noua fereastra record de transferuri s-a incheiat vineri, dupa o vara plina in care cluburile din Premier League au cheltuit 2,36 miliarde de lire sterline pe noi jucatori, informeaza bbc.com.Suma totala cheltuita de cele 20 de cluburi in aceasta perioada a depasit cu 440 de milioane de lire sterline recordul anterior de 1,92 miliarde de lire sterline, stabilit vara trecuta, potrivit Deloitte.Cluburile din Premier League au cheltuit 255 de milioane de lire sterline numai in ultima zi de ... citeste toata stirea