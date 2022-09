Record mondial: un BMW modificat in Iasi, cel mai rapid diesel al marcii din istorie

In septembrie, ultima etapa a Campionatului National de Drag, organizat sub egida Federatiei de Automobilism Sportiv, a fost scena unui record mondial absolut.Modelul pregatit de Dragos Stacescu (CompleteCHIP Iasi) a devenit cel mai rapid BMW diesel din istorie, a terminat pe prima pozitie in clasamentul national pentru automobile diesel, dar si al masinilor romanesti, imbunatatind recordul national pentru automobile diesel dupa ce a coborat pentru prima data sub pragul de 9 secunde, detinut ... citeste toata stirea