Recordul mondial detinut de David Popovici la 100 m liber a fost doborat de Pan Zhanle

Chinezul Pan Zhanle (FOTO)a scris istorie in prima zi de bazin la Campionatele Mondiale de Natatie de la Doha, duminica seara, el doborand recordul lui David Popovici la 100 m liber,Primul in stafeta masculina chineza de 4x100 m liber, tanarul in varsta de 19 ani a reusit un timp incredibil de 46,80 secunde, mai bun decat recordul precedent al lui David Popovici, de 46,86.Dupa acest start uluitor, echipa chineza nu a mai privit inapoi, ramanand in frunte. Dupa Pan, Ji Xinjie, Zhang ... citește toată știrea