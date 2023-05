Astazi, de la ora 17:30, Unirea Dej - Politehnica Iasi, in etapa a IX-a a play-off-ului Ligii a II-a de fotbal.Politehnica Iasi a plecat ieri, dupa un antrenament, care a avut loc in cursul diminetii, spre Dej, pentru duelul de azi, cu echipa locala, Unirea. Partida se va disputa in conditii speciale pentru oaspeti, care nu vor conta pe noua jucatori, multi dintre ei titulari in acest sezon. Antrenorul Leo Grozavu nu se va baza pe Marchioni, Katanec, Harrison, Roman (toti primind vacanta), ... citeste toata stirea