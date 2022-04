Restart Simona Halep

Jucatoarea romana debuteaza la Madrid cu reputatul Patrick Mouratoglou ca antrenor. Ea va juca in primul tur cu chinezoaica Zhang ShuaiSimona Halep (21 WTA) va evolua cu sportiva chineza Zhang Shuai (40 WTA), in primul tur lal turneului de la Madrid, ce va incepe joi. Ea este insotita pentru prima oara de noul sau antrenor, binecunoscutul Patrick Mouratoglou.. Tot in turul 1 va evolua si Sorana Cirstea (27 WTA) cu spaniola Nuria Parrizas (52). Competitia de la Madrid se va juca pe zgura si ... citeste toata stirea