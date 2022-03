Retragerea lui Ashleigh Barty nu a surprins pe toata lumea. "Nu a iubit tenisul la fel ca altii"

Ashleigh Barty a spus adio tenisului la 26 de ani neimpliniti, in plina glorie: era lidera mondiala si castigatoare a Grand Slamului de la Australian Open. Decizia acesteia nu a luat chiar pe toata lumea prin surprindere.Barbara Schett, fosta jucatoare si analista la Eurosport, a spus ca se astepta ca Barty sa se retraga din tenisul profesionist in acest an.Austriaca in varsta de 46 de ani anticipa ca acest lucru se va petrece dupa US Open.Cu lacrimi in ochi, Barty a spus ca se simte ... citeste toata stirea