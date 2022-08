Revine rugbiul pe stadionul "Tepro"

In prima partida din play-out-ul Ligii Nationale, Politehnica Iasi intalneste sambata, de la ora 11:00 echipa CS Navodari. Echipa ieseana s-a intarit cu un presedinte de onoare si trei inaintasi de linia IEchipa de rugby CS Politehnica Iasi, pregatita de antrenorii Cosmin Ratiu, Mihai Stuparu si Ioan Iftode, isi readuce suporterii pe stadionul Tepro, sambata de la ora 11:00, cu ocazia reluarii Ligii Nationale. In prima etapa a play-out-ului Politehnica va intalni echipa CS Navodari, ca si in ... citeste toata stirea