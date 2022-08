Fotbalistul polonez Robert Lewandowski, vedeta a FC Barcelona, a ramas fara ceas in tiimp ce acorda autografe la intrarea in stadionul gruparii spaniole, insa obiectul a fost recuperat, a anuntat politia, potrivit AFP.Furtul a avut loc joi dupa-amiaza, cand atacantul a sosit cu masina la Camp Nou si s-a oprit in fata suporterilor pentru a le acorda autografe. Atunci, un tanar s-a apropiat si a furat ceasul de pe ... citeste toata stirea