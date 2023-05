Elvetianul Roger Federer a venit in Romania. Anuntul a fost facut Politia de Frontiera, care a postat o poza cu marele campion elvetian."A fost o onoare sa ii spunem bun venit in Romania lui Roger Federer!", a anuntat politia. El a venit in Romania pentru a filma o reclama pentru Mercedes, unul dintre sponsorii sai de-a lungul carierei sale. ... citeste toata stirea