Roger Federer, supranumit "Domnul Tenis", disputa, astazi, ultimul meci al carierei

Elvetianul Roger Federer va evolua, vineri seara, la Londra, in ultimul sau meci al carierei de peste 20 de ani, la dublu, la Laver Cup, urmand sa faca echipa cu prietenul dar si rivalul sau, spaniolul Rafael Nadal."Am 41 de ani. Am jucat peste 1500 de meciuri in 24 de ani. Tenisul a fost mult mai generos cu mine decat as fi visat vreodata si acum trebuie sa inteleg cand este momentul sa imi inchei cariera competitiva", a spus Federer in 15 septembrie, cand si-a anuntat retragerea.Laver Cup