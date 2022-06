Roland Garros: Nadal a castigat meciul anului cu Djokovici. Sarbul, huiduit copios

Spaniolul Rafael Nadal, locul 5 ATP, s-a calificat in semifinalele turneului de la Roland Garros dupa ce l-a invins, in noaptea de marti spre miercuri, cu scorul de 6-2, 4-6, 6-2, 7-6 (4), pe sarbul Novak Djokovici, locul I ATP. Calea catre al XXIV-a titlu la Roland Garros si catre trofeul de grand slam cu numarul 22 din palmares pare deschisa acum pentru Nadal.Pe arena Philippe-Chatrier s-a disputat probabil meciul anului in circuitul masculin. Rivalitatea cea mai lunga din istoria tenisului ... citeste toata stirea