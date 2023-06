Perechea Miyu Kato/Aldila Sutjiadi a fost descalificata, duminica, in turul trei al turneului de la Roland-Garros, pentru ca a lovit involuntar cu mingea in cap o fata - copil de mingi, relateaza Le Figaro.La meciul dintre Kato/Sutjiadi (Japonia/Indonezia) si echipa Marie Bouzkova/Sara Sorribes Tormo (Cehia/Spania), in setul doi, Miyu Kato a trimis mingea in partea opusa a terenului, fara sa se uite unde anume. Mingea a lovit-o insa in cap pe o ... citeste toata stirea