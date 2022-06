Romanca Gabriela Ruse, eliminata in turul doi la Birmingham

Jucatoarea de tenis Gabriela Ruse (53 WTA) a fost eliminata, joi, in turul doi al turneului de categorie WTA 250 de la Birmingham.Ruse a fost invinsa de Shuai Zhang (China - locul 54 mondial), scor 6-2, 2-6, 7-5. Premiul pentru prezenta in turul doi este de 3.800 de dolari si 30 puncte WTA.In schimb, Simona Halep, locul 20 mondial si favorita 2, s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului de categorie WTA 250 de la Birmingham. Halep a invins-o in optimi pe britanica ... citeste toata stirea