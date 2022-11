Romania a castigat Trofeul Bertinetti la spada feminin

Echipa nationala feminina de spada a Romaniei a castigat, sambata, Trofeul Marcello si Franco Bertinetti, competitie organizata in orasul italian Vercelli.Antrenorul Robert Rigo le-a avut sub comanda pe Bianca Benea, Alexandra Predescu, Greta Veres si Cristina Constantinescu. La competitie au participat echipele Romaniei, Italiei, Ungariei si Elvetiei. A fost cea de-a doua editie rezervata spadei feminine, prima avand loc anul trecut.Romania a invins in prima parte a ... citeste toata stirea