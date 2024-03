Romania a fost invinsa de Georgia in semifinale si va juca pentru bronz in Rugby Europe Championship

Nationala de rugby a Romaniei a fost invinsa, sambataa, cu scorul de 43-5 (10-0), de echipa Georgiei, in semifinalele Rugby Europe Championship 2024. Confruntarea s-a disputat la Tbilisi.Stejarii vor juca astfel pentru medaliile de bronz ale editiei 2024 ale competitiei. Georgia a urcat in marea finala, adjudecandu-si si Cupa Antim Ivireanu.Georgia incepe in forta meciul de pe Stadionul Mikheil Meskhi si dupa o tusa in 22-ul Romaniei, dupa mai multe puncte de fixare, balonul ajunge la Akaki ... citește toată știrea