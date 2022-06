Romania a fost invinsa si al doilea meci din Liga Natiunilor: scor 0-1 cu Bosnia

Reprezentativa Romaniei a fost invinsa, marti seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, de selectionata Bosniei, intr-un meci din Grupa a 3-a a Diviziei B din Liga Natiunilor. Partida a inceput cu o intarziere de aproximativ 20 de minute, din cauza conditiilor meteo. "Startul meciului se amana pentru ca se asteapta prognoza meteo de la UEFA, in scris", a notat frf.ro la ora 21.45.A marcat Prevljak, in minutul 68. In minutul 65, un gol al bosniacilor a fost anulat pentru fault in atac.Bosnia: ... citeste toata stirea