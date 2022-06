Romania a obtinut doua medalii de bronz in finalele Campionatelor Europene de kaiac-canoe pentru juniori si tineret, organizate la Belgrad

Romania a cucerit doua medalii de bronz, la C2-1.000 m juniori respectiv K2-1.000 m U23, in finalele disputate sambata la Campionatele Europene de kaiac-canoe pentru juniori si tineret (Under-23) de la Belgrad.Juniorii Adrian Stepan si Andrei Costache s-au clasat pe locul 3 in finala de la Canoe 2 in proba de 1.000 m, cu timpul de 3min48sec603/1000, fiind devansati de Ungaria (3min41sec336/1000) si de Polonia (3min46sec603/1000).In finala U23 de la Kaiac 2, George Tentea si Darius Zaharia ... citeste toata stirea