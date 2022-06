Romania a trecut de Bulgaria si s-a calificat in finala Campionatului European de minifotbal

Echipa Romaniei s-a calificat in finala Campionatului European de minifotbal - EMF EURO 2022 de la Kosice (Slovacia), vineri seara, dupa ce a trecut de Bulgaria in semifinale, dupa loviturile de departajare, scor 0-0 (4-3 d.l.d.).A fost un joc pe muchie de cutit, adjudecat de "tricolori" cu emotii la penalty-uri. Dupa ce primii trei executanti ai fiecarei echipe au reusit sa puncteze, al patrulea jucator bulgar a ratat, iar Romania a inscris golul victoriei si va evolua din nou in finala unui ... citeste toata stirea