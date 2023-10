Romania a ocupat locul doi in clasamentul pe natini, cu un total de 86 de medalii, la Campionatul European de karate IKU Slovenia 2023, care a avut loc la Novo Mesto in perioada 26-29 octombrie, in Centrul Olimpic Novo Mesto - Velodrom.Dintre medaliile obtinute de sportivii tricolori, 24 sunt de aur, 22 de argint si 40 de bronz.Potrivit Agentiei Nationale pentru Sport, competitia a reunit 20 de tari si peste 1200 de concurenti, ... citeste toata stirea