Romania va intalni Muntenegru in barajul pentru sferturile Campionatului Mondial la Polo

Nationala de polo a Romaniei va evolua, duminica, in compania reprezentativei Muntenegru, in meciul de baraj pentru sferturile de finala ale Campionatului Mondial de la Doha, potrivit news.ro.Tricolorii au incheiat grupa D, dupa rezultatele 8-15 cu Ungaria, 25-3 cu Kazakhstan si 10-16 cu Italia, astfel ca vor intalni in baraj echipa de pe locul 2 in grupa C, adica Muntenegru. Cele doua echipe s-au confruntat si la Campionatul European de luna trecuta, cand Muntenegru s-a impus cu 18-11. ... citește toată știrea