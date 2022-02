Romania, victorie cu Portugalia in Rugby Europe Championship, dupa dupa 13-22 la pauza

Selectionata Romaniei a invins, sambata seara, pe Stadionul National "Arcul de Triumf", cu scorul de 37-27 (13-22) reprezentativa Portugaliei, in etapa a doua a competitiei Rugby Europe Championship 2022.Partida a fost una foarte grea pentru tricolori, de-a dreptul dramatica, care desi porneau favoriti au avut in fata un adversar extrem de bine pregatit, care a profitat la maxim de toate greselile facute de XV-le nostru.Romania a deschis scorul in minutul 5, printr-o lovitura de pedeapsa ... citeste toata stirea