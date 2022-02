Romanii se misca in Peninsula

Ceea ce duminica era foarte probabil, acum este o certitudine.Atacantul Valentin Mihaila a fost transferat de la gruparea de liga secunda Parma, la Atalanta, echipa care ocupa locul 4 in Serie A, a anuntat clubul din Bergamo. El a fost achizitionat sub forma de imprumut, cu optiune de cumparare. Parma a platit pentru Mihaila in vara anului 2020 circa 10 milioane de euro, dar acum ar putea primi mai putin, cota jucatorului roman de 21 de ani scazand dupa ce echipa lui a ajuns in Serie B si el ... citeste toata stirea