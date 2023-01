Romeo, fiul lui David Beckham, si-a facut debutul la Brentford B

Romeo Beckham, fiul starului David Beckham, a debutat marti la echipa secunda a clubului de fotbal Brentford, aflata pe locul 9 in Premier League, dupa ce saptamana trecuta a semnat un contract cu gruparea londoneza, fiind cedat de Inter Miami, club aflat in proprietatea tatalui sau, transmite EFE.Romeo, 20 ani, al doilea fiu al lui David Beckham, s-a antrenat in ultimele luni cu echipa de rezerve a lui Brentford si a semnat un contract cu ''albinele'', in calitate de jucator imprumutat de la ... citeste toata stirea