In ciuda promovarii matematice a echipei de seniori in Liga I, lucrurile nu sunt deloc in regula la Politehnica Iasi, club care scartaie la multe capitole. Unul dintre acestea este Centrul de Copii si Juniori, care se evidentiaza mai mult prin rezultate dezastruoase si scandaluri decat prin performante.Ultimul exemplu pe aceasta directie este contra publica dintre un antrenor de la Centru, Ciprian Brighiu, si unul dintre "patronii" clubului iesean, Vlad Ciobanu, care, pe langa asociat, este ... citeste toata stirea