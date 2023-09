In fata singurului adversar de top din grupa, CSM Baia Mare, Politehnica a pierdut ieri cu 3-85 pe stadionul TeproDupa sapte saptamani in care au bantuit pe arenele patriei, rugbistii de la Politehnica Iasi au revenit in fieful lor de pe stadionul Tepro pentru un meci cu marea favorita a grupei A din Liga Nationala, CSM Baia Mare. Este impropriu a denumi acest joc "derby" chiar daca s-au intalnit primele doua clasate in grupa, fiindca rezultatul a demonstrat ca ierarhiile sportului cu balonul ... citeste toata stirea