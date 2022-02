Rugbistii tricolori vor juca sambata un meci crucial pentru calificarea la Cupa Mondiala din Franta. "Avem o revansa de luat", sustin "stejarii"

Nationala de rugby a Romaniei va intalni sambata, in primul meci din Rugby Europe Championship, Rusia. Partida, care va avea loc pe Stadionul National Arcul de Triumf, de la ora 14:30 (in direct pe TVR 1) face parte si din campania de calificare la Cupa Mondiala din Franta. Echipele care termina pe primele doua locuri, editiile 2021 si 2022, cumulat, urmand sa se califice direct la competitia din Franta, iar cea de pe locul trei va juca in recalificari. "Stejarii" se afla in cantonament la ... citeste toata stirea