Selectionata Noii Zeelande, nemultumita de prestatia lui Wayne Barnes in timpul finalei Cupei Mondiale, pierduta la limita de All Blacks in fata Africii de Sud (11-12), a cerut explicatii din partea World Rugby in legatura cu anumite decizii ale arbitrului englez, informeaza presa franceza.Finala de sambata de pe Stade de France a fost marcata de patru cartonase galbene, unul dintre ele transformat in rosu, in cazul capitanul All Blacks, Sam Cane, pentru un placaj neregulamentar.In urma ... citeste toata stirea