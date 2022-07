Rugby: Franta va ocupa pentru prima data in istorie locul 1 in ierarhia mondiala

Nationala de rugby a Frantei va ocupa, luni, pentru prima data in istorie, locul 1 in ierarhia mondiala, conform proiectiei World Rugby, scrie AFP.''Pentru prima data vom fi pe primul loc in clasamentul international. Multumesc tuturor, bancii tehnice, jucatorilor, suporterilor", a scris sambata seara pe Twitter presedintele Federatiei franceze, Bernard Laporte.Nationala de rugby a Frantei a invins sambata, cu scorul de 20-15 (7-15), reprezentativa Japoniei, intr-un meci-test disputat la ... citeste toata stirea