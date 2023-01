Rugbystul Pascal Cotet a fost condamnat pentru violenta impotriva unei tinere

Rugbystul francez Pascal Cotet, pilier la Bayonne, a fost condamnat miercuri la plata unei amenzi pentru violenta impotriva unei tinere.Pascal Cotet (29 de ani) a fost amendat cu suma de 300 de euro de catre procuratura din Bayonne pentru ca in data de 3 decembrie, aflat sub influenta alcoolului, intr-un club, a lovit o tanara in varsta de 25 de ani.Tanara a declarat pentru cotidianul Sud Ouest ca a fost palmuita de Pascal Cotet si a fost ... citeste toata stirea