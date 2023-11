Rui Pinto, portughezul aflat la originea "Football Leaks", a fost condamnat miercuri de Tribunalul din Paris la sase luni de inchisoare cu suspendare intr-un caz de piratare care a avut ca victime directori de la PSG. Portughezul in varsta de 35 de ani a fost sursa imensei scurgeri de informatii care a zguduit lumea fotbalului.Miercuri, el a acceptat pedeapsa de sase luni de inchisoare cu suspendare propusa de procurorul general si aprobata in cele din urma de un judecator in cadrul unei ... citeste toata stirea