Rusia, exclusa de la Cupa Mondiala

FIFA a calificat fara joc echipa Poloniei in finala de pe calea B a barajului pentru Cupa Mondiala.Federatia din Rusia a facut apel la TASFIFA a anuntat, ieri, ca Polonia este calificata fara joc in finala barajului pentru accederea la Cupa Mondiala din Qatar, in urma excluderii Rusiei din toate competitiile fotbalistice internationale dupa invadarea Ucrainei. Polonia este calificata in finala de pe calea B, care urmeaza sa aiba loc la 29 martie 2022 si in care se va infrunta cu castigatoarea ... citeste toata stirea