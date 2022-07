Rusii se lauda cu succesul Elenei Ribakina din Kazahstan: Am castigat Wimbledonul

Presedintele Federatiei Ruse de Tenis, Samil Tarpiscev, a laudat victoria Elenei Ribakina in finala feminina de simplu de la Wimbledon, sambata, descriind-o pe jucatoare drept un "produs" pur al tenisului rusesc.Nascuta la Moscova in urma cu 23 de ani, Ribakina a primit nationalitatea kazaha in 2018. A invins-o sambata pe tunisianca Ons Jabeur, a 2-a jucatoare in lume, in trei seturi, cu 3-6, 6-2, 6-2.Jucatorii din Rusia si Belarus nu au fost acceptati la Wimbledon anul acesta, ca urmare a ... citeste toata stirea