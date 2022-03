Rusul care starneste ursul

Tenismanul Daniil Medvedev, lider mondial, a sters steagul Rusiei de pe contul de Instagram, provocand indignare in tara sa dar admiratie in circuitDevenit in premiera lider mondial in clasamentul ATP la inceputul acestei saptamani, Daniil Medvedev a dat start unui intreg val de reactii dupa ce a decis sa-si stearga steagul Rusiei de pe contul personal de Instagram. La mai bine de o saptamana dupa ce Rusia a pornit invazia asupra Ucrianei, tenismanul a recurs la acest gest pentru a se ... citeste toata stirea