S-a reluat fotbalul in Ucraina, in conditii de razboi. Un meci a fost oprit dupa ce a sunat alarma aeriana

Sezonul 2022/2023 a inceput oficial in Ucraina, luni, cand s-au disputat meciuri din campionatul under 19, la Sceaslivo, Hrebinki si Kiev, informeaza federatia ucraineana.Au avut loc partidele Sahtior - Metalist, scor 5-0, Kolos - Krivbas, scor 0-0, si Cernomoret - Veres, scor 3-1."Astazi, trei meciuri intre echipe under 19 ale campionatului ucrainean au avut loc cu succes. Asta inseamna ca a inceput un sezon de fotbal special, in conditii de razboi in toata regula. In ciuda ... citeste toata stirea