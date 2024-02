S-au incheiat cele trei zile de audieri in cazul de dopaj Simona Halep de la TAS. "Am incredere ca adevarul va iesi la suprafata"

Cele trei zile de audieri la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne in cazul de dopaj Simona Halep s-au incheiat. La iesirea din tribunal, dupa ultima zi de audieri, Halep aa declarat ca este increzatoare ca adevarul va iesi la suprafata."Nu pot sa va spun nimic de la audieri, dar va pot spune ca aceasta audiere mi-a dat sansa sa-mi prezint apararea, increderea mea e intacta, se va demonstra ca nu am avut niciodata intentia de a ma dopa. Am incredere ca adevarul va iesi la ... citește toată știrea