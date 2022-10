Sahistul Hans Niemann il da in judecata pe Magnus Carlsen si cere despagubiri de cel putin 100 de milioane de dolari

Marele maestru american la sah Hans Niemann a anuntat ca il da in judecata pentru calomnie pe Magnus Carlsen si ca vrea despagubiri de cel putin 100 de milioane de dolari. Niemann a intentat proces impotriva celor care l-au acuzat ca a trisat.Paratii in procesul intentat in Missouri de Niemann sunt Magnus Carlsen, compania Play Magnus AS d/b/a Play Magnus Group, Chess.com, Daniel Rensch si Hikaru Nakamura.In plangere se precizeaza ca paratii au avut in mod repetat declaratii false si ... citeste toata stirea