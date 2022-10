Salah a reusit cel mai rapid hat-trick din istoria Ligii Campionilor

Fotbalistul echipei Liverpool, Mohamed Salah, a reusit, miercuri seara, la meciul cu Glasgow Rangers, scor 7-1, cel mai rapid hat-trick din istoria Ligii Campionilor.Salah a marcat in minutele 76, 80 si 81.Cu 7 minute (sase minute si 12 secunde), Mohamed Salah a doborat recordul de opt minute stabilit de Bafetimbi Gomis in 7 decembrie 2011, la un meci Dinamo Zagreb - Lyon, scor 1-7.Potrivit UEFA, recordul pentru cel mai rapid "hat-trick perfect" este detinut in ... citeste toata stirea