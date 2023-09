Baschetbalistul sarb Boris Simanic nu va mai putea juca la Campionatul Mondial de Baschet dupa ce a pierdut un rinichi in urma unei lovituri primite intr-unul din meciurile disputate, a anuntat luni Federatia Sarba de Baschet.In timpul meciului dintre Serbia si Sudanul de Sud, disputat miercuri, 30 august, in Araneta Coliseum, din Manila, scor 115-83 pentru europeni, baschetbalistul sarb Borisa Simanic a primit o lovitura in zona rinichilor atunci cand mai erau doar doua minute ramase din ... citeste toata stirea